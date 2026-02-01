Truck Shows & Events

Here is a list of the truck shows and events for 2026. This list in no way represents every trucking show and event, but these are the larger events happening this year and/or the ones we will be promoting and/or attending. If you would like your event to be added to this online list, please email a flyer and all the necessary information to our editor (Daniel Linss) at editor@tenfourmagazine.com and we will do our best to get it added as soon as possible.
RANEY’S “ROAD TO WISHES” TRUCK SHOW – February 6-7, 2026
Raney’s Chrome Shop in Ocala, Florida. For more details call (352) 789-6701 or visit
www.raneys.com
FLORIDA TRUCKING SHOW – February 21-22, 2026
Broward County Convention Center in Ft. Lauderdale, Florida. Call (909) 500-1401 or visit
www.floridatruckingshow.com
DIESELS IN THE DESERT – February 27-28, 2026
Firebird Motorsports Park in Chandler, Arizona. For more details call (855) 658-4353 or visit
www.nhrda.com
DALTON TRUCKING SHOW & OPEN HOUSE – March 7, 2026
Held at Dalton Trucking facility in Fontana, California. For details call (909) 823-0663 or visit
www.daltontrucking.com
VEGAS LARGECAR INVITATIONAL – March 12-15, 2026
Las Vegas Motor Speedway in Las Vegas, Nevada. Trucks by Invite Only. Call (702) 917-6493 or visit
Facebook
MID-AMERICA TRUCKING SHOW – March 26-28, 2026
Kentucky Expo Center in Louisville, Kentucky. For details call (502) 899-3892 or visit
www.truckingshow.com
SWAMP EAST MISSOURI TRUCK SHOW & CONVOY – April 17-18, 2026
Sikeston Recreational Complex in Sikeston, Missouri. Call (573) 233-5766 or visit their FB page
(2) Swamp East Missouri Truck Show & Convoy | Facebook
STAN SILVA SR. MEMORIAL TRUCK SHOW – April 18, 2026
11260 Commercial Parkway, Castroville, CA. Trucks by Invite Only. Call (831) 633-3379 or visit
(20+) Stan Silva Sr Memorial Truck Show a St Jude Fundraiser | Facebook
75 CHROME SHOP TRUCK SHOW – April 24-26, 2026
75 Chrome Shop in Wildwood, Florida. For details call (866) 255-6206 or visit
www.75chromeshop.com
TRUCKIN’ FOR KIDS CHARITY SHOW & DRAGS – May 2-3, 2026
Famoso Dragstrip in Bakersfield, California. For details call (559) 338-2703 or visit
www.truckinforkids.org
LARGE CARS & GUITARS – May 8-9, 2026
Bristol Motor Speedway in Bristol, Tennessee. For details call (865) 895-0693 or visit
www.largecarsguitars.com
SOCAL ATHS ANTIQUE SHOW – May 16, 2026
Southern California Railway Museum in Perris, California. Call (909) 851-6053 or visit
www.socalaths.com
TRUCKIN’ IN TULSA – May 22-23, 2026
Tulsa Raceway Park in Tulsa, Oklahoma. For details call (855) 658-4353 or visit
www.nhrda.com
GREAT LAKES BIG RIG CHALLENGE – May 22-24, 2026
Onaway Speedway in Onaway, Michigan. For more details call (989) 619-1016 or visit
www.onawayspeedway.com
NOR CAL SPRING FLING – May 29-31, 2026
Tehama District Fairgrounds in Red Bluff, California. For details call (530) 720-4226 or visit
www.norcal-springfling.com
ATHS NATIONAL CONVENTION & ANTIQUE TRUCK SHOW – June 2-6, 2026
Ozark Empire Fairgrounds in Springfield, Missouri. For details call (816) 891-9900 or visit
www.aths.org
WHEEL JAM TRUCK SHOW – June 4-7, 2026
South Dakota State Fairgrounds in Huron, South Dakota. Call (605) 881-6725 or visit
www.wheeljamtruckshow.com
SUNFLOWER CLASSIC BENEFIT SHOW – June 5-7, 2026
Garden City, Kansas. For details call (620) 271-2123 or visit their page on Facebook at
Facebook
ROY HUBBARD MEMORIAL TRUCK SHOW – June 19-20, 2026
Zippel Park in Gillett, Wisconsin. For more details call (920) 598-0145 or visit
www.rhmts.com
MIDWEST TRUCK FEST BY DCT – June 19-20, 2026
Lucas Oil Raceway Park in Indianapolis, Indiana. For details call (317) 446-2718 or visit
www.midwesttruckfestbydct.com
SHELL ROTELLA SUPERRIGS – June 25-27, 2026
Bristol Motor Speedway in Bristol, Tennessee. Call (212) 324-3891 or visit their FB page at
(1) Facebook
OHIO VINTAGE TRUCK REUNION – June 26-27, 2026
Ashland County Fairgrounds in Ashland, Ohio. For details call (330) 682-1707 or visit
www.ohvintrkreu.com
SOUTHERN IDAHO TRUCK SHOW – June 26-27, 2026
Twin Falls County Fairgrounds in Filer, Idaho. For details call (208) 927-0218 or visit
www.soidatruckshow.com
KUHNLE BROS. SEMI STAMPEDE (SPRING EVENT) – June 26-28, 2026
Kuhnle Motorsports Park in Thompson, Ohio. For details call (330) 351-1673 or visit
www.racekmp.com
WALCOTT TRUCKERS JAMBOREE – July 9-11, 2026
Iowa 80 Truck Stop (I-80 exit 284) in Walcott, Iowa. For details call (563) 284-6961 or visit
www.iowa80truckstop.com
SHINING FOR SHRINERS BIG RIG TRUCK SHOW – July 11, 2026
Intermountain Fairgrounds in McArthur, California. Call (530) 945-9443 or visit their FB page at
(1) Facebook
DIRTY BUSINESS TRUCK SHOW – July 17-18, 2026
HD Equipment in Ground Mound, Iowa. For more details call (563) 847-1895 or visit
www.hdequipmentinc.com
GEAR JAMMER TRUCK SHOW – July 17-18, 2026
New England Dragway in Epping, New Hampshire. For details call (508) 212-9998 or visit
www.gearjammermagazine.com
GULF COAST BIG RIG TRUCK SHOW – July 17-18, 2026
MS Coast Coliseum and Convention Center in Biloxi, Mississippi. Call (508) 212-9998 or visit
www.gulfcoastbigrigtruckshow.org
WORLD OF LARGE CARS – July 24-25, 2026
Macoupin County Fairgrounds in Carlinville, Illinois. For details call (217) 415-3904 or visit
(website and Facebook page coming soon)
TEXAS TRUCKING SHOW – July 25-26, 2026
Held at NRG Center in Houston, Texas. For details call (832) 323-2900 or visit
www.texastruckingshow.com
THE MIDWEST CLASSIC – August 14-15, 2026
Burt County Fairgrounds in Oakland, Nebraska. Call (402) 630-8103 or visit their FB page
Facebook
BADGER STATE TRUCK’N SHOW – August 7-8, 2026
Badger Steam & Gas Grounds in Baraboo, Wisconsin. Call (608) 479-1813 or visit
www.badgerstatetrucknshow.org
BIG SKY TRUCK FEST – August 14-15, 2026
Yellowstone Dragstrip in Acton, Montana. For details call (855) 658-4353 or visit
www.nhrda.com
GREAT SALT LAKE TRUCK SHOW – August 14-15, 2026
Thanksgiving Point in Lehi, Utah. For more details call (800) 877-1320 or visit
www.saltlaketruckshow.com
BROOKS TRUCK SHOW – August 21-22, 2026
Pacific Northwest Truck Museum in Brooks, Oregon. For details call (503) 463-8701 or visit
www.pacificnwtruckmuseum.org
KEYSTONE LARGECARMAG NATIONALS – August 28-29, 2026
Lebanon Valley Expo Center in Lebanon, Pennsylvania. For details call (717) 615-8331 or visit
(1) Keystone LargeCarMag Nationals 2026 | Facebook
NO COAST LARGE CARS TRUCK SHOW – September 5-6, 2026
Heritage Park in Forest City, Iowa. For more details call (641) 512-4505 or visit
www.nocoastlargecarstruckshow.com
THE BIG IRON CLASSIC – September 11-12, 2026
Dodge County Fairgrounds in Kasson, Minnesota. For details call Jim (507) 208-0222 or visit
www.bigironclassic.com
DMF-OH 6 CHARITY TRUCK SHOW & PULL – September 18-19, 2026
Portage County Fairgrounds in Randolph, Ohio. For details call (330) 351-1673 or visit
DMF-OH 6 CANCER BENEFIT TRUCK SHOW & TRUCK PULL | Facebook
NHRDA WORLD FINALS – September 25-26, 2026
Texas Motorplex in Ennis, Texas. For more details call (855) 658-4353 or visit
www.nhrda.com
SOZA MEMORIAL TRUCK SHOW – September 25-27, 2026
Stanislaus County Fairgrounds in Turlock, California. For details call (209) 261-3364 or visit
www.sozamemorialtruckshow.com
KUHNLE BROS. SEMI STAMPEDE (FALL EVENT) – September 25-27, 2026
Kuhnle Motorsports Park in Thompson, Ohio. For details call (330) 351-1673 or visit
www.racekmp.com
CALIFORNIA TRUCKING SHOW – October 3-4, 2026
Ontario Convention Center in Ontario, California. For more details call (909) 505-0400 or visit
www.californiatruckingshow.com
LCM SOUTHERN CLASSIC TRUCK SHOW – October 16-17, 2026
Whites Travel Center in Raphine, Virginia. For details call (717) 806-8907 or visit
www.largecarmag.com
BOBTAIL APPAREL TRUCK SHOW – October 16-17, 2026
Dixon May Fairgrounds in Dixon, California. For more details call (707) 408-4509 or visit
www.bobtailapparel.com
STARS, STRIPES & WHITE LINES NATIONAL CHAMPIONSHIP – November 6-7, 2026
EchoPark Speedway in Hampton, Georgia. For more details call (404) 408-5400 or visit
www.sswltruckshow.com
10-4 TRUCKER RODEO & SHOW – November 6-8, 2026
Kevin Harvick’s Kern Raceway in Bakersfield, California. Call (559) 338-2703 or visit
www.truckerrodeo.com