Truck Shows & Events

    Sunday, February 1
    Here is a list of the truck shows and events for 2026.  This list in no way represents every trucking show and event, but these are the larger events happening this year and/or the ones we will be promoting and/or attending.  If you would like your event to be added to this online list, please email a flyer and all the necessary information to our editor (Daniel Linss) at editor@tenfourmagazine.com and we will do our best to get it added as soon as possible.

    RANEY’S “ROAD TO WISHES” TRUCK SHOW – February 6-7, 2026
    Raney’s Chrome Shop in Ocala, Florida.  For more details call (352) 789-6701 or visit
    www.raneys.com

    FLORIDA TRUCKING SHOW – February 21-22, 2026
    Broward County Convention Center in Ft. Lauderdale, Florida.  Call (909) 500-1401 or visit
    www.floridatruckingshow.com

    DIESELS IN THE DESERT – February 27-28, 2026
    Firebird Motorsports Park in Chandler, Arizona.  For more details call (855) 658-4353 or visit
    www.nhrda.com

    DALTON TRUCKING SHOW & OPEN HOUSE – March 7, 2026
    Held at Dalton Trucking facility in Fontana, California.  For details call (909) 823-0663 or visit
    www.daltontrucking.com

    VEGAS LARGECAR INVITATIONAL – March 12-15, 2026
    Las Vegas Motor Speedway in Las Vegas, Nevada.  Trucks by Invite Only.  Call (702) 917-6493 or visit
    Facebook

    MID-AMERICA TRUCKING SHOW – March 26-28, 2026
    Kentucky Expo Center in Louisville, Kentucky.  For details call (502) 899-3892 or visit
    www.truckingshow.com

    SWAMP EAST MISSOURI TRUCK SHOW & CONVOY – April 17-18, 2026
    Sikeston Recreational Complex in Sikeston, Missouri.  Call (573) 233-5766 or visit their FB page
    (2) Swamp East Missouri Truck Show & Convoy | Facebook

    STAN SILVA SR. MEMORIAL TRUCK SHOW – April 18, 2026
    11260 Commercial Parkway, Castroville, CA.  Trucks by Invite Only.  Call (831) 633-3379 or visit
    (20+) Stan Silva Sr Memorial Truck Show a St Jude Fundraiser | Facebook

    75 CHROME SHOP TRUCK SHOW – April 24-26, 2026
    75 Chrome Shop in Wildwood, Florida.  For details call (866) 255-6206 or visit
    www.75chromeshop.com

    TRUCKIN’ FOR KIDS CHARITY SHOW & DRAGS – May 2-3, 2026
    Famoso Dragstrip in Bakersfield, California.  For details call (559) 338-2703 or visit
    www.truckinforkids.org

    LARGE CARS & GUITARS – May 8-9, 2026
    Bristol Motor Speedway in Bristol, Tennessee.  For details call (865) 895-0693 or visit
    www.largecarsguitars.com

    SOCAL ATHS ANTIQUE SHOW – May 16, 2026
    Southern California Railway Museum in Perris, California.  Call (909) 851-6053 or visit
    www.socalaths.com

    TRUCKIN’ IN TULSA – May 22-23, 2026
    Tulsa Raceway Park in Tulsa, Oklahoma.  For details call (855) 658-4353 or visit
    www.nhrda.com

    GREAT LAKES BIG RIG CHALLENGE – May 22-24, 2026
    Onaway Speedway in Onaway, Michigan. For more details call (989) 619-1016 or visit
    www.onawayspeedway.com

    NOR CAL SPRING FLING – May 29-31, 2026
    Tehama District Fairgrounds in Red Bluff, California.  For details call (530) 720-4226 or visit
    www.norcal-springfling.com

    ATHS NATIONAL CONVENTION & ANTIQUE TRUCK SHOW – June 2-6, 2026
    Ozark Empire Fairgrounds in Springfield, Missouri.  For details call (816) 891-9900 or visit
    www.aths.org

    WHEEL JAM TRUCK SHOW – June 4-7, 2026
    South Dakota State Fairgrounds in Huron, South Dakota.  Call (605) 881-6725 or visit
    www.wheeljamtruckshow.com

    SUNFLOWER CLASSIC BENEFIT SHOW – June 5-7, 2026
    Garden City, Kansas.  For details call (620) 271-2123 or visit their page on Facebook at
    Facebook

    ROY HUBBARD MEMORIAL TRUCK SHOW – June 19-20, 2026
    Zippel Park in Gillett, Wisconsin.  For more details call (920) 598-0145 or visit
    www.rhmts.com

    MIDWEST TRUCK FEST BY DCT – June 19-20, 2026
    Lucas Oil Raceway Park in Indianapolis, Indiana.  For details call (317) 446-2718 or visit
    www.midwesttruckfestbydct.com

    SHELL ROTELLA SUPERRIGS – June 25-27, 2026
    Bristol Motor Speedway in Bristol, Tennessee.  Call (212) 324-3891 or visit their FB page at
    (1) Facebook

    OHIO VINTAGE TRUCK REUNION – June 26-27, 2026
    Ashland County Fairgrounds in Ashland, Ohio.  For details call (330) 682-1707 or visit
    www.ohvintrkreu.com

    SOUTHERN IDAHO TRUCK SHOW – June 26-27, 2026
    Twin Falls County Fairgrounds in Filer, Idaho.  For details call (208) 927-0218 or visit
    www.soidatruckshow.com

    KUHNLE BROS. SEMI STAMPEDE (SPRING EVENT) – June 26-28, 2026
    Kuhnle Motorsports Park in Thompson, Ohio.  For details call (330) 351-1673 or visit
    www.racekmp.com

    WALCOTT TRUCKERS JAMBOREE – July 9-11, 2026
    Iowa 80 Truck Stop (I-80 exit 284) in Walcott, Iowa.  For details call (563) 284-6961 or visit
    www.iowa80truckstop.com

    SHINING FOR SHRINERS BIG RIG TRUCK SHOW – July 11, 2026
    Intermountain Fairgrounds in McArthur, California.  Call (530) 945-9443 or visit their FB page at
    (1) Facebook

    DIRTY BUSINESS TRUCK SHOW – July 17-18, 2026
    HD Equipment in Ground Mound, Iowa.  For more details call (563) 847-1895 or visit
    www.hdequipmentinc.com

    GEAR JAMMER TRUCK SHOW – July 17-18, 2026
    New England Dragway in Epping, New Hampshire.  For details call (508) 212-9998 or visit
    www.gearjammermagazine.com

    GULF COAST BIG RIG TRUCK SHOW – July 17-18, 2026
    MS Coast Coliseum and Convention Center in Biloxi, Mississippi.  Call (508) 212-9998 or visit
    www.gulfcoastbigrigtruckshow.org

    WORLD OF LARGE CARS – July 24-25, 2026
    Macoupin County Fairgrounds in Carlinville, Illinois.  For details call (217) 415-3904 or visit
    (website and Facebook page coming soon)

    TEXAS TRUCKING SHOW – July 25-26, 2026
    Held at NRG Center in Houston, Texas.  For details call (832) 323-2900 or visit
    www.texastruckingshow.com

    THE MIDWEST CLASSIC – August 14-15, 2026
    Burt County Fairgrounds in Oakland, Nebraska.  Call (402) 630-8103 or visit their FB page
    Facebook

    BADGER STATE TRUCK’N SHOW – August 7-8, 2026
    Badger Steam & Gas Grounds in Baraboo, Wisconsin.  Call (608) 479-1813 or visit
    www.badgerstatetrucknshow.org

    BIG SKY TRUCK FEST – August 14-15, 2026
    Yellowstone Dragstrip in Acton, Montana.  For details call (855) 658-4353 or visit
    www.nhrda.com

    GREAT SALT LAKE TRUCK SHOW – August 14-15, 2026
    Thanksgiving Point in Lehi, Utah.  For more details call (800) 877-1320 or visit
    www.saltlaketruckshow.com

    BROOKS TRUCK SHOW – August 21-22, 2026
    Pacific Northwest Truck Museum in Brooks, Oregon.  For details call (503) 463-8701 or visit
    www.pacificnwtruckmuseum.org

    KEYSTONE LARGECARMAG NATIONALS – August 28-29, 2026
    Lebanon Valley Expo Center in Lebanon, Pennsylvania.  For details call (717) 615-8331 or visit
    (1) Keystone LargeCarMag Nationals 2026 | Facebook

    NO COAST LARGE CARS TRUCK SHOW – September 5-6, 2026
    Heritage Park in Forest City, Iowa.  For more details call (641) 512-4505 or visit
    www.nocoastlargecarstruckshow.com

    THE BIG IRON CLASSIC – September 11-12, 2026
    Dodge County Fairgrounds in Kasson, Minnesota.  For details call Jim (507) 208-0222 or visit
    www.bigironclassic.com

    DMF-OH 6 CHARITY TRUCK SHOW & PULL – September 18-19, 2026
    Portage County Fairgrounds in Randolph, Ohio.  For details call (330) 351-1673 or visit
    DMF-OH 6 CANCER BENEFIT TRUCK SHOW & TRUCK PULL | Facebook

    NHRDA WORLD FINALS – September 25-26, 2026
    Texas Motorplex in Ennis, Texas.  For more details call (855) 658-4353 or visit
    www.nhrda.com

    SOZA MEMORIAL TRUCK SHOW – September 25-27, 2026
    Stanislaus County Fairgrounds in Turlock, California.  For details call (209) 261-3364 or visit
    www.sozamemorialtruckshow.com

    KUHNLE BROS. SEMI STAMPEDE (FALL EVENT) – September 25-27, 2026
    Kuhnle Motorsports Park in Thompson, Ohio.  For details call (330) 351-1673 or visit
    www.racekmp.com

    CALIFORNIA TRUCKING SHOW – October 3-4, 2026
    Ontario Convention Center in Ontario, California. For more details call (909) 505-0400 or visit
    www.californiatruckingshow.com

    LCM SOUTHERN CLASSIC TRUCK SHOW – October 16-17, 2026
    Whites Travel Center in Raphine, Virginia.  For details call (717) 806-8907 or visit
    www.largecarmag.com

    BOBTAIL APPAREL TRUCK SHOW – October 16-17, 2026
    Dixon May Fairgrounds in Dixon, California.  For more details call (707) 408-4509 or visit
    www.bobtailapparel.com

    STARS, STRIPES & WHITE LINES NATIONAL CHAMPIONSHIP – November 6-7, 2026
    EchoPark Speedway in Hampton, Georgia.  For more details call (404) 408-5400 or visit
    www.sswltruckshow.com

    10-4 TRUCKER RODEO & SHOW – November 6-8, 2026
    Kevin Harvick’s Kern Raceway in Bakersfield, California.  Call (559) 338-2703 or visit
    www.truckerrodeo.com

