2018 Calendar of Events

MID-AMERICA TRUCKING SHOW – March 22-24, 2018 *

Kentucky Expo Center in Louisville, Kentucky. Call (502) 899-3892 or visit www.truckshow.com.

75 CHROME SHOP TRUCK SHOW – April 27-29, 2018

75 Chrome Shop in Wildwood, Florida. Call (866) 255-6206 or visit www.75chromeshop.com.

MIDWEST PRIDE IN YOUR RIDE – May 4-5, 2018

Tri State Raceway in Earlville, Iowa. Call (563) 580-8200 or visit www.midwestprideinyourride.org.

GREAT LAKES BIG RIG CHALLENGE – May 18-20, 2018

Onaway Speedway in Onaway, Michican. Call (989) 619-1016 or visit www.onawayspeedway.com.

ATHS NATIONAL CONVENTION & SHOW – May 31-June 2, 2018 *

Kentucky Horse Park in Lexington, Kentucky. Call (816) 891-9900 or visit www.aths.org.

WHEEL JAM TRUCK SHOW – June 1-3, 2018 *

South Dakota State Fairgrounds in Huron, South Dakota. Call (605) 354-2809 or visit www.wheeljamtruckshow.com.

SHINE & SMOKE SHOW & DRAGS – June 2, 2018

Island Dragway in Great Meadows, New Jersey. Call (570) 807-8671 or visit www.supershowrigs.com.

TEXAS TRUCKING SHOW – June 9-10, 2018 *

NRG Center in Houston, Texas. Call (832) 323-2900 or visit www.texastruckingshow.com.

SHELL ROTELLA SUPER RIGS – June 14-16, 2018 *

White’s Travel Center in Raphine, Virginia. Call (973) 588-2000 or visit www.rotella.shell.com.

OHIO VINTAGE TRUCK JAMBOREE – June 16-17, 2018 *

Ashland County Fairgrounds in Ashland, Ohio. Call (330) 682-1707 or visit www.ohvintrkjam.com.

JACKSONVILLE SEMI TRUCK & TRAILER SHOW – June 23, 2018

The Prairie Land Heritage in Jacksonville, Illinois. Call (217) 473-2828 or on Facebook (Jacksonville Semi Truck Show).

WALCOTT TRUCKERS JAMBOREE – July 12-14, 2018 *

Iowa 80 Truck Stop (I-80 exit 284) in Walcott, Iowa. Call (563) 284-6961 or visit www.iowa80truckstop.com.

TRUCK FUNCTION IN JUNCTION – July 14, 2018 *

Junction City, Oregon. Get details on Facebook, call (541) 954-0762, or visit www.truckfunctioninjunction.com.

KEYSTONE TRUCKIN’ NATIONALS – July 21, 2018

Maple Grove Raceway in Reading, PA. Call Randy (717) 615-8331 or visit their FB page (Keystone Diesel Nationals).

TOP GUN LARGE CAR SHOOTOUT – July 27-29, 2018 *

Rantoul National Aviation Center in Rantoul, Illinois. Call (217) 202-1473 or visit www.topgunlargecarshootout.com.

BELLS & WHISTLES CHROME SHOP SHOW – July 27-29, 2018

State Fair Park in Oklahoma City, OK. Call (405) 470-8400 or visit www.atsc.world or www.bellsandwhistlesokc.com.

WAUPUN TRUCK-N-SHOW – August 10-11, 2018

Waupun Community Center in Waupun, Wisconsin. Call (920) 324-9985 or visit www.waupuntrucknshow.com.

GREAT SALT LAKE TRUCK SHOW – August 17-18, 2018 *

Thanksgiving Point in Lehi, Utah (just south of SLC). Call (800) 877-1320 or visit www.saltlaketruckshow.com.

EAU CLAIRE BIG RIG TRUCK SHOW – August 17-18, 2018

Chippewa Valley Technical College in Eau Claire, WI. Call (715) 832-6666 or visit www.eauclairebigrigtruckshow.com.

GREAT AMERICAN TRUCKING SHOW – August 23-25, 2018 *

Kay Bailey Hutchison Convention Center in Dallas, Texas. Call (888) 349-4287 or visit www.truckshow.com.

BROOKS TRUCK SHOW – August 24-25, 2018 *

Pacific Northwest Truck Museum in Brooks, Oregon. Call (503) 463-8701 or visit www.pacificnwtruckmuseum.org.

QUEBEC UPHILL BIG RIG DRAG RACES – August 31-September 2, 2018

The scenic town of St-Joseph-de-Beauce in Quebec, Canada. Call (418) 222-9444 or visit www.bigrigdragracing.com.

CENTRAL VALLEY COMMERCIAL TRUCK SHOW – September 1-2, 2018 *

Fresno Fairgrounds in Fresno, California. Call (559) 684-1806 or visit www.cvcts.com.

NO COAST LARGECARS TRUCK SHOW – September 1-2, 2018

Hancock County Fairgrounds in Britt, Iowa. Call (641) 860-0867 or visit www.lifetimenutcovers.com.

THE BIG IRON CLASSIC – September 7-8, 2018

Dodge County Fairgrounds in Kasson, Minnesota. Call (507) 208-0222 or visit www.bigironclassic.com.

BUSTED KNUCKLE TRUCK SHOW – September 14-15, 2018

Wilkins Oklahoma Truck Supply in Tonkawa, OK. Call (800) 299-5308 or visit www.wilkinstruckchrome.com.

RICHARD CRANE MEMORIAL TRUCK SHOW – September 14-16, 2018

Little Bear East Arena in St. Ignace, Michigan. Call (906) 643-6950 or visit www.nostalgia-prod.com.

GUILTY BY ASSOCIATION TRUCK SHOW – September 28-29, 2018 *

4 State Trucks in Joplin, Missouri. Call (888) 875-7787 or visit www.chromeshopmafia.com.

TRUCKIN’ FOR KIDS SHOW & DRAGS – October 6-7, 2018 *

Irwindale Event Center in Irwindale, California. Call (208) 448-2811 or visit www.truckinforkids.org.

DYNAFLEX MONSTER STACK SHOOTOUT – October 19-21, 2018 *

Ventura County Fairgrounds in Ventura, California. Call (323) 724-1555 or visit www.atsc.world.

CALIFORNIA TRUCKING SHOW – October 20-21, 2018 *

Ontario Convention Center in Ontario, California. Call (877) 281-7758 or visit www.californiatruckingshow.com.